3連休となったこの週末。春のような暖かさの中、静岡県内では多くの人が”行楽日和”を楽しんでいました。3連休初日。天候に恵まれた静岡市の日本平動物園には多くの家族連れで賑わっていました。（来園者）Q.好きな動物は？「鳥。飛ぶのがかっこいい」そして、この時期限定で行われているイベントがこの「カピバラに温泉のプレゼント」です。温泉好きで知られるカピバラに、市内各地の施設が温泉をプレゼント。この日は「用宗みな