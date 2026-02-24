福岡県飯塚市で1992年、小学1年の女児2人が殺害された「飯塚事件」で、死刑が確定、執行された久間三千年元死刑囚＝執行時（70）＝の弁護団は24日、第2次再審請求即時抗告を退けた福岡高裁決定を不服とし、最高裁に特別抗告した。この日が期限だった。16日の高裁決定は、新証拠として提出された被害女児の目撃に関する男女2人の証言に関し「記憶が変容している可能性は否定できない」などとして、2024年の福岡地裁決定に続き信