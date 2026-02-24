３月５日からの４日間、松山競輪場で「松山競輪開設７６周年記念Ｇ３・金亀杯争覇戦」が開催される。これに先立ち、松山市産業経済部競輪事務所・三谷隆信所長らが２４日、「２０２５松山マドンナ大使」の甲斐愛美さんを伴って大阪市のデイリースポーツを訪れ、ＰＲを行った。１年以上にも及ぶ大規模改修が完了し、選手から「走りやすくなった」と好評の新バンクで迎える周年記念。今年は吉田拓矢、寺崎浩平、南修二のＳＳ班