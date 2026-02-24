道路交通法違反（無免許運転・速度超過）の疑いで、千葉市美浜区に住む会社役員の男（48）が24日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は24日午後0時17分頃、上越市浦川原区の国道253号で、無免許でかつ、最高速度40キロのところを59キロで普通乗用車を運転した疑いです。パトロール中の警察官が速度超過の車を発見し調べたところ、無免許が発覚しました。男は以前に交通違反で免許取り消しになっていたという