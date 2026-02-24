看板はあるのに入口が見つからない。隠れ家イタリアン「ポルタ ビアンカ」は、高級食パン店の奥にひっそりと潜む名店です。本格パスタに加え、生食パン食べ放題という意外なサービスで人気を集めています。 ■高級食パン店の奥に潜むイタリアン 名古屋市中区にある高級食パン専門店「乃が美」。一見すると普通の食パン販売店ですが、よく見ると、食パンを買わずに店の奥へ進んでいく客の姿があります。