２４日午前、下関市の国道で道路を横断中の高齢の男女が軽乗用車にはねられ、女性が死亡、男性が重傷を負う事故がありました。事故があったのは下関市菊川町の国道４９１号です。警察によりますと２４日午前１１時４０分過ぎ、国道に接する施設から右折してきた軽乗用車が道路を横断中の男女と衝突しました。この事故で近くに住む８８歳の女性が頭を強く打ち搬送先の病院で死亡が確認されました。８８歳の男性は手の骨を折る大けが