公立高校の志願倍率が発表され全日制全体では0・96倍と初めて1倍を下回りました。全日制全体の第一次募集は定員4893人に対し志願者数が4677人で志願倍率は0・96倍となりました。1倍を下回ったのは記録が残る1989年度（H1）以降、初めてです。この理由について県教育委員会は「保護者や中学生のニーズが多様化し、県外、私立、通信制など公立高校以外を選択している可能性がある」としています。また、定時制は0・42倍となっ