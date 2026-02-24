2026年2月20日（金）日本時間22:30発表米国2025年12月PCE価格指数、他 【1】結果：1月のCPIは減速も2025年12月分のPCEが加速 2026年1月の米・消費者物価指数（CPI）はヘッドラインが前年同月比2.4%上昇と市場予想を下回り、伸びが減速しました。また食品・エネルギーを除いたコア指数（コアCPI）は同2.5％と前の月から0.1％ポイント伸びが減速し、市場予想に対しては一致しました。 一方で、発表にラグがありますが、