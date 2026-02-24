「大相撲春場所」（３月８日初日、エディオンアリーナ大阪）日本相撲協会は２４日、大相撲春場所の新番付を発表。明大出身で２８歳の藤青雲、拓大出身で２２歳の藤凌駕＝ともに藤島＝が新入幕を果たした。藤島部屋からの新入幕は２０２３年３月場所の武将山以来。同じ部屋から新入幕２人は２０１１年１１月場所の境川部屋（妙義龍・佐田の富士）以来。藤青雲は「感慨深い。めちゃくちゃ嬉しい」と、藤凌駕は「一緒に上がれて良