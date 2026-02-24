ミラノ・コルティナオリンピックを戦い抜いた日本選手団が帰国。メダリストたちが帰国会見で改めて喜びを語った。フィギュアスケートは今大会、団体で銀、ペアで三浦璃来・木原龍一の「りくりゅう」が金、男子シングルで鍵山優真が銀、佐藤駿が銅、女子シングルで坂本花織が銀、中井亜美が銅と6つのメダルを獲得した。「チームとして臨んで印象的な声かけはあったのか」という問いに、木原選手は「僕自身はたいしたことしていない