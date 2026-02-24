衆院選で高市総理の思惑通り、自民党が圧勝したことで日本に暮らす外国人が恐れているという。2月24日「長野智子アップデート（文化放送）」では、政治経済評論家の古賀茂明が身近に聞いた情報を伝えた。 古賀「在日韓国人のAさんという方から私の友人の女性に連絡があって『今度の選挙は怖くて1人じゃ見られないから選挙特番一緒に見てくれない』と言われたらしいんですよ。2人で見始めて午後8時、これから開票ですってい