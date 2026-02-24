侍ジャパンの菅野智之投手（３６）が２４日に実戦式の投球練習・ライブＢＰに登板。打者９人と対戦し安打性の打球は３本とした。貫禄の投球を見せた。坂本ら捕手陣３人全員を女房役に３７球を投じた菅野。古巣・巨人の後輩で侍ジャパンにはサポートメンバーとして参加している中山らに安打こそ打たれたものの、捕手陣と変化球の対応など密にコミュニケーションを取りながら充実の登板となった。メジャー挑戦１年目を終えて帰