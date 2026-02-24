メ～テレ（名古屋テレビ） 外国人男性の在留カードを偽造したなどとして、中国籍の男が逮捕されました。 出入国管理および難民認定法違反の疑いで逮捕されたのは、中国籍の作業員ムン・パンパン容疑者(36)です。 警察によりますと、ムン容疑者は2月3日ごろ、自宅で他の者と共謀し、在留資格欄に「永住者」などと記載された外国人男性の在留カードを偽造したなどの疑いが持たれています。 警察は、ムン