1979年に結成され、『Group Sex』でLAハードコアの原型を刻んだサークル・ジャークス（CIRCLE JERKS）が、ついに初来日を果たす。2020年に予定されながらパンデミックで幻となった公演から6年、その約束が実現する。ゴリラ・ビスケッツ（GORILLA BISCUITS）とのダブルヘッドライナー・ツアーで日本のステージに立つ彼ら。ブラック・フラッグ（Black Flag）初代ボーカルとしても知られるキース・モリスに、レガシーと現在地を訊いた