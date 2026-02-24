ドル円、一時１５６．０２レベル２月１０日以来の高値水準＝ロンドン為替 ロンドン序盤に向けて、ドル円が一段高。一時156.02レベルと２月10日以来のドル高・円安水準となった。ただ、156円台では介入警戒感もあるようで、すぐに155円台に押し戻されている。 USD/JPY155.87