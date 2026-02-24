アジア・コモディティ騰落率ランキング＝02/24営業日時点＝ 上海重油 3.14％ 上海ゴム 3.02％ 大連ポリエチレン 1.57％ 上海銅 0.82％ 大連とうもろこし 0.6％ 上海異形鉄筋 -0.98％ ＊数値は前日比％