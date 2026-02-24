HD 620S Sonova Consumer Hearing Japanは、ゼンハイザーブランド製品を対象にしたスプリングセールを2月24日より実施する。イヤフォン「IE 900」「IE 600」「IE 300」と、ヘッドフォン「HD 620S」が今年度最安値となっている。 対象製品と想定割引率は以下の通り。 BT T100(在庫限り)-31% IE 300-47% IE 600-31% IE 900-23% HD 550-16% HD 600-30% HD 620S