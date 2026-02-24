青森・弘前市を中心に活動するご当地アイドル「りんご娘」の元メンバー・王林は２４日、都内で「ＨＯＴＰＥＰＰＥＲＢｅａｕｔｙＡＷＡＲＤ２０２６」に出席した。２２年に東京の事務所に所属してからも青森に住んでいた王林だが「ここ１年くらいで東京に家ができた。（でも）青森魂が増している」と明かした。２２日までイタリアで行われたミラノ・コルティナ五輪はフィギュアスケートの観戦を楽しんだという王林