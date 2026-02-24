２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、ミラノ・コルティナ五輪に出場した日本代表選手団がこの日、成田空港に到着したことを速報した。午後１時ごろに到着ロビーに姿を見せた選手たち。空港ではセレモニーが行われ、フィギュアスケートのペアで史上初の金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が登場し、花束を受け取った。コメンテーターで出演の