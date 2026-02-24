歌舞伎俳優の市川染五郎が２４日、都内で行われた舞台「ハムレット」（東京・日生劇場、５月９〜３０日）の製作発表に當真あみ、石黒賢、柚香光と出席した。シェークスピア４大悲劇の一つで、人間の苦悩を描いた物語。染五郎はストレートプレイの舞台に初出演で初主演する。かつて祖父の松本白鸚、父の松本幸四郎も演じたデンマーク王子ハムレットを演じることに「稽古に入った段階から経験者である祖父と父に聞きたい。祖父は