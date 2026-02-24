２１日、竹いかだに乗って九曲渓沿岸の風景を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山2月24日】中国福建省武夷山市は、春節（旧正月）連休期間中の観光客数が前年同期比14.3％増の延べ160万4千人、観光収入が8.3％増の18億7千万元（1元＝約22円）に上った。２１日、竹いかだに乗って九曲渓沿岸の風景を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２１日、竹いかだに乗って九曲渓沿岸の風景を楽しむ観光客