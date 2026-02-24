上方落語協会は24日、落語家の露の團六（本名・井原俊二）さんが今月21日に亡くなったと公表した。67歳だった。【写真】上方落語の聖地「天満天神繁昌亭」團六さんは、1958年9月27日生まれ、神戸市出身。80年に露の五郎兵衛に入門。『露の團六のニュース大通り』（ラジオ関西）などに出演した。ダウン症の兄がおり、講演活動も熱心に行っていた。通夜は2月26日午後6時から、告別式は27日午前11時から、影松山 西方寺（神戸市