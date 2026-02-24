3月7日開催の『RIZIN.52』（有明アリーナ）で福田龍彌と対戦予定だったカルシャガ・ダウトベックが、急性循環機能障害のため欠場することが決定。この一戦は中止となった。【動画】元ベラトール王者ミックスと対戦の秋元強真「もっと怒って本気で来てほしい」公式発表によると、ダウトベックは体調不良を訴え病院に緊急搬送され、急性循環機能障害と診断された。ダウトベックはコメントを寄せ「深刻な医療上の問題により、や