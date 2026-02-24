ロシアによるウクライナへの軍事侵攻からきょうで4年を迎えました。戦闘の終結がいまだ見通せない中、JNNは激戦地である東部から命がけで避難してくる人々を取材しました。「足を持って！」「持ってる持ってる」「ご気分はどうですか？」隊員に運ばれる高齢の女性。別の日にも…。これは、ボランティア団体が撮影したウクライナ東部・ドンバス地方から市民を救助する様子です。気温が氷点下となる中、この団体は救助活動を連日続け