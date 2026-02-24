歌舞伎俳優・中村勘九郎（44）の妻で女優の前田愛（42）が24日、自身のインスタグラムを更新。長男で歌舞伎俳優の中村勘太郎が22日に15歳の誕生日を迎えたことを報告し、家族ショットを披露した。「勘太郎 15歳の誕生日でした」と書き出すと、楽屋でバースデーケーキを手にする勘太郎のショットをアップ。「楽屋でも お祝いしてもらって嬉しい1日となりました。飾りのキラキラ、ライトでピカピカ光ってました、すごい！忙し