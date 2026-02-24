政府は２４日、カナダのカーニー首相が３月６〜７日に来日し、高市首相と会談すると発表した。カーニー氏は昨年３月の就任以来、初の来日となる。木原官房長官は２４日の記者会見で、「日本とカナダは先進７か国（Ｇ７）や環太平洋経済連携協定（ＴＰＰ）などのメンバーで、自由で開かれたインド太平洋（ＦＯＩＰ）の実現に向けて連携する重要な戦略的パートナーだ」と述べた。カナダ首相府によると、会談ではエネルギー、重要