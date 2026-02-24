モデル・俳優の青野楓さんが自身のインスタグラムで、押し寄せるかき氷を投稿しています。 【写真を見る】【 青野楓 】「1週間毎日かき氷いきました(笑)」1投稿に10種のかき氷を投稿かき氷専用アカウントも開設「あまじょっぱいかき氷が大好き！」青野さんは、1枚目にかき氷を前にして満面の笑みを浮かべている写真を投稿。そのかき氷は、全体的に黄色くとろりとしたソース状のものがかけられており、頂点にはクリームに囲