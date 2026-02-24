JR西日本が公開した、顔認証機能が設けられた改札機＝24日午後、JR大阪駅JR西日本は24日、大阪駅（大阪市北区）のうめきた地下口などで、新型の顔認証改札機を報道陣に公開した。ICカードタッチ式の改札機に、カメラを設置し、顔認証機能を設けた。従来の顔認証専用の改札に比べて他の駅にも導入しやすくなり、利便性が向上するという。3月2日から当面の間、実証実験を行い、利用状況などを検証する。JR大阪駅やJR新大阪駅では