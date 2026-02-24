一日消防署長を務めた人気お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜さん＝24日、東京都江東区春の火災予防運動（3月1〜7日）を前に、東京消防庁は24日、人気お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜さんを一日消防署長に迎え、東京都江東区のトヨタアリーナ東京で消火訓練を実施した。的に向かって消火器を噴射した近藤さんは「大切な命を守るためには日頃の備えが重要。訓練へ参加する必要性を感じた」と防火・防災のための準備