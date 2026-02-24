【第31話】 2月23日 無料公開 第31話を読む 【拡大画像へ】 小学館は2月23日、山鷹景氏によるマンガ「ダウナーお姉さんは遊びたい」第31話の無料公開を週刊コロコロコミックにて開始した。 第31話では、SNSに投稿されていた話題から、お姉さん独自の「コロコロ」理論を展開。それは想像以上に壮大なもので……。 なお、今回紹介されたコロコロ初のVTuber＆アニメプロジェクト