1981年に世界初の実用的新交通システムとして誕生した神戸新交通ポートアイランド線（ポートライナー）。2006年2月の神戸空港延伸から、2026年でいよいよ20周年の節目を迎えました。現在、同じく就航20周年を祝うスカイマークとの豪華コラボ車両や、全線で掲出される記念ヘッドマーク、豪華賞品が当たる「エキタグ」デジタルスタンプラリーなど、今しか体験できないイベントが目白押しです。本記事では、延伸線開業20周年の見どこ