ミラノ・コルティナパラリンピックは来月（3月）6日に開幕します。8大会連続の出場となる岡山県西粟倉村出身の新田佳浩選手を応援する懸垂幕が、岡山県庁に掲げられました。 【写真を見る】「起こせ岡山旋風！！」岡山県西粟倉村出身の新田佳浩選手を応援する懸垂幕ミラノ・コルティナパラリンピック出場 「起こせ岡山旋風！！」と書かれた懸垂幕。岡山から新田選手にエールを送ります。 新田選手は西粟倉村出身の45歳