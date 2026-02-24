岡山県は、経済対策やJFE晴れの国スタジアムの増席などの費用を盛り込んだ、一般会計で約181億2,500万円の補正予算案を議会に提案しました。 【写真を見る】2月定例岡山県議会開会経済対策などの費用盛り込んだ一般会計で約181億2,500万円の補正予算案など【岡山】 補正予算案は、きょう（24日）開会した2月定例岡山県議会に提案されました。補正予算案の総額は一般会計で約181億2,500万円で、内訳は医療機関や介護施設、企業