瀬戸内地方は前線や湿った空気の影響で、曇りになっています。24日夜は広く雨が降るでしょう。 25日午前にかけて雨雲がかかりそうですが、午後は次第に雨の範囲が狭くなる見込みです。朝の最低気温は岡山で10度、津山で8度、高松で9度でしょう。24日朝よりも4度以上気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で14度、津山で12度、高松で13度の予想です。24日よりも大幅に気温の低い所もあります。木曜日は曇りや晴れの天気になり