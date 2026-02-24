断線したヘッドホンが、自宅に眠ってはいないだろうか。今回は、そんなものでも復活させられるかもしれない「リケーブル化」について解説していく。必要なものが揃えば、素人の筆者でも簡単にできてしまったので、ぜひ参考にしてほしい。●自宅に眠っているヘッドホン 一工夫するだけで復活！最近はレトロなものが流行しているが、その影響なのか、逆に有線のヘッドホンがちょっとしたブームになっているそうだ。「そういえば