【その他の画像・動画等を元記事で観る】 米津玄師が、2025年にSNSへ投稿して大きな反響を呼んだ「レゼダンス」動画のイラストが、「“レゼ ”クリアスタンド」となって、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』の入場者プレゼント第9弾として配布されることが決定した。 ■「“レゼ”クリアスタンド」は2月28日より配布 「レゼダンス」動画は、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』のタイトルロールでもある、レゼが主