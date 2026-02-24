24日の日経225オプション2026年3月限（最終売買日3月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は6676枚だった。うちプットの出来高が3492枚と、コールの3184枚を上回った。プットの出来高トップは4万7000円の220枚（25円安63円）。コールの出来高トップは6万5000円の464枚（2円安12円）だった。 コールプット 出来高