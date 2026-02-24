24日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は811枚だった。うちプットの出来高が551枚と、コールの260枚を上回った。プットの出来高トップは2万円の84枚（1円安5円）。コールの出来高トップは5万7500円の27枚（215円高1840円）だった。 コールプット 出来高前日比