24日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5枚だった。コールの合計出来高は4枚。コールの出来高トップは7万5000円の2枚（15円）だった。プットは1万円プット1枚の取引が成立。終値は3円だった。 コールプット 出来高前日比 価格 行使価格 価格 前日比