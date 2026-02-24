2026年WBC開幕が迫り、プールAのホスト国であるプエルトリコ代表の陣容が明らかになった。フランシスコ・リンドーア内野手、カルロス・コレア外野手らチームの主軸を担うはずだったスーパースターたちが怪我や保険問題によって不在となる衝撃的なロースターではあるが、その空白を埋めるのはメジャー屈指の経験と新世代の台頭だ。2025年シーズンのMLBスタッツおよび