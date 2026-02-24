元AKB48のメンバーでタレント・実業家の板野友美（34）が24日放送のフジテレビ系『ぽかぽか』に生出演。自宅の「家賃200万円以上」という賃貸マンションの一部を公開した。【動画】家賃200万円以上！豪華賃貸マンションのルームツアーを公開した板野友美都内1等地の新築マンションに夫でプロ野球・東京ヤクルトの高橋奎二（28）と4歳の娘と暮らしており、47畳のリビングに、"ずっと憧れていた"という広々としたアイランドキッ