上海市内の通関地で2月22日、1日当たりの出入境者数が過去最高を記録し、延べ16万人を超えました。うち、浦東と虹橋の2大国際空港の出入境者数は延べ13万3000人、クルーズ船通関地では、2隻が同時に寄港したことで延べ2万6000人でした。年初以来、上海の国境検問機関が審査した出入境者数は延べ613万6000人を突破しました。ビザ免除政策が効果を発揮し続け、中国で春節（旧正月）を過ごそうとするブームの高まりに伴い、上海から入