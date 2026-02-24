アイドルグループ・櫻坂46の初のグループ写真集『櫻撮（さくさつ） VOL.01』（3月17日発売／講談社）の発売を記念して、的野美青＆山下瞳月が25日午後9時ごろより、YouTube「櫻坂チャンネル」にて生配信を行う。【写真】もう一種の特典！32人全員コラージュポスター今回、配信日の“24時間限定”で販売される特典折り目なしB3ポスターの絵柄が公開された。特典ポスターは2種類用意されており、好きな絵柄を1枚選ぶことができる