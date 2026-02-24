サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の記者発表会が24日、都内で行われ、82人の練習生がお披露目された。SEKAIプロデューサー代表を務めるスヨン（少女時代）が、エールを送った。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生すでに練習生と番組収録を行っているスヨンは「今のキャリアで