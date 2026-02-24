劇場版『チェンソーマン レゼ篇』（2025年9月19日公開）の新たな入場者特典が発表された。28日から入場者プレゼント第9弾の配布が決定し、大きな反響を呼んだレゼダンス動画のイラストがクリアスタンドになって登場する。【画像】えちえちポーズ！配布される特典の「レゼダンス」クリアスタンド昨年12月に、主題歌・米津玄師「IRIS OUT」にのせて本作のタイトルロールであるレゼが、オリジナルダンスを披露する動画が解禁され