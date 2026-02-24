歌舞伎俳優の市川染五郎が２４日、都内で行われた主演舞台「ハムレット」（５月９〜３０日、東京・日生劇場ほか）の製作発表記者会見に出席した。祖父・松本白鸚、父・松本幸四郎に続き、親子三代で主人公のハムレットを演じる。染五郎は「祖父がハムレットを演じていたときにつけていたもので…」と右手に光る指輪を披露。「直接いただいたものなんですけども。本番でも付けられたら付けたいと思って。お守り代わりのように感