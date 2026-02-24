サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の記者発表会が24日、都内で行われ、82人の練習生がお披露目された。練習生のYURA（安部結蘭）が、自身の強みを語った。【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生YURAは、サバイバル番組『PROJECT 7』に出演し、PICKUSとして活躍していた経歴を持つ