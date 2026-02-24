国内女性最多の通算１３８２勝を誇る名古屋競馬の宮下瞳元騎手（現調教師）が特別賞を受賞。昨年１１月に騎手を引退して調教師に転身したばかりで、「まだ騎手を辞めた実感はないけど…。調教師の仕事は馬がレースに行くまで体調維持をしないといけないし、終わっても心配しないといけない。本当にやることが多いので大変です（笑）」と話した。昨年１０月には園遊会にも参列。「光栄に思っています。騎手に復帰して本当に良か