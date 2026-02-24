24日、タイ中部ウタパオで開催された演習「コブラゴールド」の開会式で撮影に応じる参加者ら（共同）【ウタパオ共同】日本の自衛隊を含む30カ国、約8千人が参加する東南アジア最大級の軍事演習「コブラゴールド」がタイ各地で始まり、中部のウタパオ海軍航空基地で24日、開会式が開かれた。タイ軍と米軍が主催し3月6日までの日程で、宇宙やサイバー領域を含む幅広い分野で連携を確認する。自衛隊からは約280人が参加した。航空