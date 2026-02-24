名古屋地裁2023年に愛知県阿久比町の住宅で住人の男性を殺害し、軽乗用車を奪うなどしたとして、強盗殺人などの罪に問われた大谷将也被告（40）の裁判員裁判で、名古屋地裁は24日、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。被告側は真犯人が男性を殺害したなどとして、無罪を主張していた。坂本好司裁判長は判決理由で、被告による犯行の告白を聞いた女性の証言の信用性を認め、車や被害者の免許証などを不正に得たことが強く推認